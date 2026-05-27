三井住友銀行と三井住友カードは、個人向け総合金融サービス「Olive（オリーブ）」の最上位ランクとなる「Olive Infinite（オリーブ インフィニット）」の提供を開始した。Olive Infiniteの中核となる「Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite」は、Visaの最上位ランク「Visa Infinite」を搭載したカードで、通常年会費は99,000円（税込）。「Olive資産運用サービス」を利用し一定の条件を満たすことで年会費が無料となる。銀行口座