俳優の野呂佳代（42）が、27日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に初出演する。【写真】にっこり！『徹子の部屋』に出演してうれしそうな野呂佳代■私生活では2020年に結婚テレビで見ない日はないほどの活躍を見せている野呂。幼少期から俳優になる夢を持ち、ラストチャンスと思い22歳の頃にオーディションを受けAKB48に合格してアイドルに。卒業後は仕事がなくなり一時は落ち込んだこともあったが、バラエ