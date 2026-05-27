野呂佳代、今は夫婦で支え合う日々 夢かなえ俳優として『徹子の部屋』初登場
俳優の野呂佳代（42）が、27日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に初出演する。
【写真】にっこり！『徹子の部屋』に出演してうれしそうな野呂佳代
■私生活では2020年に結婚
テレビで見ない日はないほどの活躍を見せている野呂。幼少期から俳優になる夢を持ち、ラストチャンスと思い22歳の頃にオーディションを受けAKB48に合格してアイドルに。卒業後は仕事がなくなり一時は落ち込んだこともあったが、バラエティー番組の出演をきっかけに今は長年の夢をかなえて俳優としてブレイクした。
私生活では2020年に結婚し、夫婦で支え合う日々を送っていると語る。多忙な中でも2匹の愛犬が一番の癒しになっていると明かした。昨年は家族と共に念願の旅行に行くことが出来て一番の幸せを感じたと話す。
【写真】にっこり！『徹子の部屋』に出演してうれしそうな野呂佳代
■私生活では2020年に結婚
テレビで見ない日はないほどの活躍を見せている野呂。幼少期から俳優になる夢を持ち、ラストチャンスと思い22歳の頃にオーディションを受けAKB48に合格してアイドルに。卒業後は仕事がなくなり一時は落ち込んだこともあったが、バラエティー番組の出演をきっかけに今は長年の夢をかなえて俳優としてブレイクした。
私生活では2020年に結婚し、夫婦で支え合う日々を送っていると語る。多忙な中でも2匹の愛犬が一番の癒しになっていると明かした。昨年は家族と共に念願の旅行に行くことが出来て一番の幸せを感じたと話す。