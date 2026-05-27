楽天の荘司康誠は7回1失点と力投を見せたものの、打線の援護に恵まれず敗戦投手となった。26日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、その唯一の失点場面に注目が集まった。失点は細川成也に浴びた一発だった。高めに投じた150キロのストレートで空振りを取った後の2球目。スプリットが高めに抜けてしまい、打球はレフトスタンドに吸い込まれた。解説の平石洋介氏は「直前の細川選手に対するストレートが完全に振