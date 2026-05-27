26日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、今季5勝目を挙げた八木彬にスポットが当たった。テンポの良い投球で白星を呼び寄せた。八木は1点ビハインドの7回に登板すると、多彩な変化球を武器に広島打線を三者凡退に切って取った。その直後の攻撃、山口航輝とソトのタイムリーなどで3点を奪い、チームは逆転に成功した。番組で解説を務めた平石洋介氏は、「チームが勝っていくためには、接戦を粘って次の回につな