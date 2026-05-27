「家のテレビで、普通に観ていました。僕はけが中で、自分のチームの試合を観るのは避けていたんですけど。観ても投げたくなるんで。でも、正月から一緒に（トレーニングを）やってきたので、どのくらい投げるのかだけは気になって観ました。2失点くらいはしましたが、フォアボールはなかったのでしっかりと打者と勝負できたと思います。あとは、長いイニングを投げれば、勝つことはできると思います」。オリックスの宮城大弥投