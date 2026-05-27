◆ 4球連続の直球勝負「1・2球目は厳しい球ではないがピクリともせず…」西武は26日、交流戦初戦でヤクルトと対戦し2−1で勝利した。延長11回・一死二塁、渡部聖弥の適時二塁打で勝ち越しに成功した。17試合連続無失点のヤクルト・キハダから値千金の一打を放った渡部。26日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・平石洋介氏が「ついにキハダから1点を取った。しかも4球続けての真っ直ぐなんですよ。1・2球目は