◆ 3回に3本塁打被弾「前に出したらめちゃくちゃ厄介だと…」巨人・阿部慎之助前監督が25日に娘への暴行容疑で現行犯逮捕され、26日に辞任した。この日巨人は交流戦初戦でソフトバンクと対戦し、3−8で敗れた。先発・則本昂大が3回に3本塁打を浴び、4回101球・6安打3奪三振5四死球7失点で降板した。移籍後ワースト7失点の炎上で、今季3敗目を喫した則本。26日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・真中満氏が「前