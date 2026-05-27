◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人３―８ソフトバンク（２６日・東京ドーム）巨人先発の則本は４回を７失点で敗戦投手。２２日の阪神戦で７失点の井上と並び、今年チームの最多失点になる。これで巨人の交流戦は、２３年から４年連続の黒星スタートになった。この日は３回に正木の先制ソロ、栗原３ランに山本恵のソロで３本塁打を献上した。則本の１試合３被本塁打は自身５度目の最多本数。１イニングに３本は、ちょうど