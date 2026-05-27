◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―日本ハム（２６日・甲子園）西勇はオリックス時代からバッテリーを組んでいた伏見とのコンビで、テンポのいい投球だった。球速を見ると、１４０キロに満たないが、微妙に変化させて、日本ハムの打者の芯をことごとく外していた。ベテランらしさ全開だったが、たった一球に泣く結果となった。６回１死の先頭・レイエスに、甘く入った初球のスライダーをバックスクリーンに運ばれた。実