ノルディックスキー・ジャンプ女子で２月のミラノ・コルティナ五輪混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅が２６日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。長期遠征が多いゆえの自宅でのトラブルを明かす一幕があった。「住まいのトラブル１１０番」がテーマの今回、「長期に家を空けることが多いので、掃除をしてから出て行くんですけど」と話したところでＭＣの明石家さんまに「どのくらい日本