近年は科学者らが研究や論文執筆にAIを使うことが当たり前となっていますが、その過程でAIが虚偽の調査内容を作り出したり、存在しない架空の参考文献を記載してしまったりするケースがあります。250万件の生物医学論文に含まれる参考文献について調査した結果、合計2810件もの論文に偽の引用文献が記載されていることが判明しました。Fabricated citations: an audit across 2·5 million biomedical papers - The Lancethttp