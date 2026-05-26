「AIが捏造した参考文献」が含まれる生物医学論文が2023年から3年で12倍以上に急増、2026年には277件に1つという割合に

「AIが捏造した参考文献」が含まれる生物医学論文が2023年から3年で12倍以上に急増、2026年には277件に1つという割合に