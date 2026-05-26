スカイマークは5月28日、日本の航空会社として初めてボーイング737MAXの運航を開始する。初号機（737-8型機、機体記号：JA738A）はボーイングが工場を置く米・シアトルで現地時間4月29日に受領。羽田空港には5月4日に到着した。機体外観737-8型機は全長39.5メートル、全幅35.9メートル、全高12.3メートル。従来の737-800型機（全長39.5メートル、全幅34.3メートル、全高12.5メートル）と比べ、全高が0.2メートル低くなっているのに