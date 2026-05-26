スカイマークは5月28日、日本の航空会社として初めてボーイング737MAXの運航を開始する。

初号機（737-8型機、機体記号：JA738A）はボーイングが工場を置く米・シアトルで現地時間4月29日に受領。羽田空港には5月4日に到着した。

機体外観

737-8型機は全長39.5メートル、全幅35.9メートル、全高12.3メートル。従来の737-800型機（全長39.5メートル、全幅34.3メートル、全高12.5メートル）と比べ、全高が0.2メートル低くなっているのに対して、全幅は1.6メートル広い。

機体デザインは737-800型機を踏襲しつつ、垂直尾翼に施しているブランドカラー「SKY BLUE」を機体下部まで拡張。ウイングレットの赤いハートマークは従来機の1つから2つに増やし、「たくさんの温かさ（ハート）をさらに多くの人々に届けたい」という思いを表現。機体のお披露目会でスカイマークの本橋学社長は、「ハートを2倍に増量した」と説明している。

エンジンはCFMインターナショナル製のLEAP-1Bを搭載し、737-800型機比で座席あたりの燃料消費量と二酸化炭素排出量を約15％軽減。航続距離は5,440キロから6,480キロに伸びている。巡航速度は時速834キロ。

客室

座席数は現行の737-800型機と同じ177席で、レカロ製の薄型シートを採用。シートピッチ約31インチ（約79センチ）。座席下にユニバーサルコンセントを備え、各座席の背面にはUSB Type-Cポートを設けた。機内Wi-Fiサービスの今後提供する予定だ。

初便は5月28日午前7時35分に東京/羽田を出発する福岡行きのBC3便となる予定。その後は午前10時10分福岡発の東京/羽田行きBC6便、午後0時35分東京/羽田発の福岡行きBC13便、午後3時5分福岡発の東京/羽田行きBC16便、午後5時25分東京/羽田発の福岡行きBC23便、午後8時福岡発の東京/羽田行きBC24便に投入する。

初日以降も当面は東京/羽田〜福岡線で運航し、他の路線には順次拡大する。投入便は空席照会画面で確認でき、機材名に「738」と表示される。（以下、写真6枚）