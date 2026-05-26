25日午後11時ごろ、多くの人でにぎわう東京・渋谷駅周辺で見られたのは、たばこポイ捨ての瞬間です。渋谷区で問題になっている、ごみのポイ捨て。一夜が明けた26日朝、路上の至る所に大量のごみが捨てられていました。渋谷区では、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」が一部改正され、6月1日から、ごみのポイ捨てをした人から罰則として2000円の過料を徴収する措置が取られます。コロナ禍以降、渋谷区を訪れる人の増加に伴い