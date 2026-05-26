中日は26日、球団創設90周年を記念し「DRAGONS LEGENDS DAY」と銘打ったイベントの第2弾を 8月16日（日）に開催すると発表した。第1弾の「バッテリーDAY」に続き、第2弾は「野手DAY」を実施。1月16日（金）から2月6日（金）に実施した「あなたが選ぶベストナイン投票」で上位にランクインし、かつて内野手、外野手として活躍した5名のレジェンドOBが来場し、試合前後のイベントなどに出演する。▼出演予定者荒木雅博氏(セカ