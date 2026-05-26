21日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏と齊藤明雄氏が、西武の2年目・篠原響について言及した。辻氏は「セットアッパーの篠原。これがいい仕事していますね」と絶賛すれば、齊藤氏は「投げっぷりがいいピッチャー。腕の振りがトップの位置に上がってきて下ろすまでの出力がしっかりしているんじゃないかなというのと、リストの走りがものすごくいいピッチャー。腕の振りが良いから当然そ