前橋国際芸術祭2026実⾏委員会は、2026年9月19日（土）から12月20日（日）までの80日間、群馬県前橋市の中心市街地を舞台に開催する「第⼀回 前橋国際芸術祭 2026」について、アーティスト・プログラムの全容を発表した。本芸術祭は、2016年に前橋市が策定したまちづくりビジョン〈めぶく。〉を起点に、民間主導で進められてきた都市再生のプロセスと呼応しながら、アートを通じて前橋の現在地と未来像を描き出す国際