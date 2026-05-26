これは横浜ベイスターズが、マシンガン打線で38年ぶりの日本一に輝いたシーズンに出た野球ゲームだ。レトロゲームショップで、28年前のプレイステーション用ソフト『ワールドスタジアム2』（ナムコ）を見かけて、懐かしくなり480円（定価5800円）で購入した。シリーズ累計1000万本超えのファミスタで知られる伝統のナムコ野球ゲームの時系列的には、1996年2月29日発売のスーパーファミコン『スーパーファミスタ5』、1996年7月2