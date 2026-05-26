インスタグラム更新フィギュアスケート女子で14度の全日本選手権出場を誇る大庭雅が25日、自身のインスタグラムを更新。自身がモデルを務めたコラボアイテムの写真を公開すると、ファンから様々な声が上がった。大庭は「moz FOREST LABEL」とのコラボアイテムが、この日から発売となることを報告した。「私が全種類 着て撮影しているので、お写真がたくさん載っている各アイテムの商品ページを見てくださいっ」として、ポロシ