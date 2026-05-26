【モデルプレス＝2026/05/26】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が5月25日、自身のInstagramを更新。夫でモデルの大倉士門との2ショットなど日常の様子を公開した。【写真】第1子妊娠の27歳ギャルタレント「同じ顔すぎる」モデル夫とのラブラブ2ショット◆池田美優、夫と2ショットデート池田は、「4.5月ランダム」とつづり、日常の様子を複数枚投稿。外出先での様々なショットとともに、大倉との2ショットも複数枚投稿し