岡山県／伊原木隆太 知事 中国5県の知事による会合、中国地方知事会が岡山市で開かれ、国への要望を13の「共同アピール」としてまとめました。 地方の声を国政に反映させようというもので、過度な東京一極集中の是正などを求めています。 （広島県／横田美香 知事）「企業の地方移転を進めていかなければいけない」 （岡山県／伊原木隆太 知事）「われわれが過疎で悩み東京が過密で悩んでいる。これを分散