古河電気工業が大幅に３日続伸し最高値を更新。野村証券は２５日、同社株の目標株価を４万８５００円から６万１５００円に引き上げた。レーティングは３段階で最上位の「バイ」を継続した。主にデータセンター向けの水冷モジュール製品の見方を上方修正し、業績予想と目標株価を見直した。水冷モジュールの将来性について株式市場の評価が高まる余地は依然として大きいとみているほか、光ファイバ