NPBは26日、巨人から阿部慎之助監督に代わり、橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（背番号73）が監督代行を務める届け出があったと発表した。期日は5月26日〜。阿部監督は24年に監督就任すると、77勝59敗7分で就任1年目からリーグ優勝に導く。2年目の昨季は70勝69敗4分の3位。今季はここまで24勝22敗の3位だった。