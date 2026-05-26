○ドジャース5−3ロッキーズ●＜現地時間5月25日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが同地区カード初戦を制して3連勝。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、1安打1打点で勝利に貢献した。大谷は初回の第1打席、先発右腕ゴードンの初球スライダーをいきなり振り抜き、打球速度105.7マイル（約170.1キロ）の弾丸ライナーで右翼線への二塁打。無死二塁と好機を作ったが、後続倒れて先制点