もてぎのトラブルを乗り越え、万全の体制で富士へみなさん、こんにちは。レーシングドライバーの塚本ナナミです。【画像】レーシングドライバー塚本ナナミのスーパー耐久参戦記富士スピードウェイ公式テスト全5枚今シーズン用に新調したレーシングスーツも届き、ワクワクした気持ちで、6月の富士24時間レースに向けた公式テストに臨みました。今回はその様子をお届けします。こちらが今シーズン用に新調したレーシングスーツ。