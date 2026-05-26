西武は26日、7月31日(金)から8月26日(水)の期間中に昨年好評だったスプラッシュシートのほか、期間中の来場者配布、試合後のスペシャルライブイベントの実施決定を発表した。同期間中はベルーナドームで開催する一軍公式戦を新しい夏の大型イベント「アオフェス2026」として開催。「ライオンズスプラッシュシート【レフト】」は、ライオンズ側応援席のレフトスタンドに設けられたシートで、ライオンズの得点時やイニング間イ