福島・会津若松市で、道路沿いに仕掛けた箱わなにツキノワグマがかかったほか、宮城・大崎市の農業試験場にもクマが出没した。人気観光地・八幡平の「ドラゴンアイ」周辺でもクマが目撃され、対策の徹底が呼びかけられている。箱わなの中で激しく威嚇箱わなの中で暴れる、1頭のツキノワグマ。威嚇するように鋭い爪で襲いかかろうとしている。22日、福島・会津若松市の道路沿いの茂みで、猟友会が仕掛けた箱わなにかかっていた。撮