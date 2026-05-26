ＧＥＮＤＡが反発している。同社は２６日、新たなクレーンゲーム景品を北米拠点において展開すると発表。これを材料視した買いが株価を押し上げた。「ＨｅｌｌｏＫｉｔｔｙａｎｄＦｒｉｅｎｄｓＭＩＮＩＦＩＧＵＲＥＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ～ＦｒｕｉｔＰａｒｔｙ～」のクレーンゲーム景品で、今月より順次、北米拠点のアミューズメント施設で展開を開始しているという