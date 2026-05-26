「櫻坂46」の山崎天さんが7月10日に始球式ロッテは25日、人気アイドルグループ「櫻坂46」の山崎天さんが7月10日にZOZOマリンスタジアムで行われるオリックス戦に始球式で登板すると発表した。嬉しい報告にファンからはさっそく「始球式きちゃあああ」「すごいよ」と喜びの声が上がっている。人気イベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」の一環として2年連続での来場が決定。球団は公式X（旧ツイッター）で意