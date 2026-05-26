「今後とも長く一緒に活躍し続けていければ良いと思っています」ホワイトソックスの村上宗隆内野手が25日（日本時間26日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、初回の第1打席で8試合ぶりの18号を放った。本塁打数で並んでいたヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手を突き放し、再びリーグ単独トップとなった。試合後は、この日メジャーデビューした西田陸浮外野手についてコメントした。村上の2学年下の西田は