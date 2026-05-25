ノアの「ＭＯＮＤＡＹＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」２５日の新宿大会で、佐藤光留（パンクラスＭＩＳＳＩＯＮ＝４５）が、田中将斗（５３）を破りＧＨＣハードコア王座を奪取した。王座奪取へなりふり構わぬ光留は、リングインする田中を襲撃。腰に巻いていた茶色の帯で首を絞めると、パイプイス越しに腕に蹴るなど先制攻撃に成功だ。だがハードコアルールには一日の長の田中から反撃され、自ら場外にセットしたテーブルに寝かされ