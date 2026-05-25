任天堂の公式X（旧Twitter）は5月25日、投稿を更新。マイニンテンドーストアにおける「Nintendo Switch 2」の購入条件変更を発表しました。【報告】Switch 2購入条件変更「これで応募できる人かなり増えそう」同アカウントは「マイニンテンドーストアにおける『Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）』および『Nintendo Switch 2（多言語対応）』の販売につきまして、2026年5月25日（月）よりご購入に必要な条件を下記の通り変更