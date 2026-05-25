「ついに」任天堂、Switch 2の購入制限変更を発表「買いやすくなりました」「転売しやすくなったってこと？」
任天堂の公式X（旧Twitter）は5月25日、投稿を更新。マイニンテンドーストアにおける「Nintendo Switch 2」の購入条件変更を発表しました。
【報告】Switch 2購入条件変更
変更前は「2025年12月21日（日）23時59分時点で、Nintendo Switchのプレイ時間が50時間以上であること（体験版ソフトおよび無料ソフトを除く）」という条件が設けられていましたが、変更後はこの条件が撤廃。1つのニンテンドーアカウントにつき各1台ずつという購入上限はそのまま維持されます。
この発表に対しユーザーからは「ついにプレイ時間50時間条件なくなったのか！」「これで応募できる人かなり増えそう」「50時間制限撤廃ありがとうございます！これでSwitch 2買いやすくなりました」「プレイ時間の制限がなくなって転売しやすくなったってこと？」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【報告】Switch 2購入条件変更
「これで応募できる人かなり増えそう」同アカウントは「マイニンテンドーストアにおける『Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）』および『Nintendo Switch 2（多言語対応）』の販売につきまして、2026年5月25日（月）よりご購入に必要な条件を下記の通り変更いたします」とつづりました。
この発表に対しユーザーからは「ついにプレイ時間50時間条件なくなったのか！」「これで応募できる人かなり増えそう」「50時間制限撤廃ありがとうございます！これでSwitch 2買いやすくなりました」「プレイ時間の制限がなくなって転売しやすくなったってこと？」など、さまざまな声が寄せられました。
「購入条件や購入可能台数を変更する可能性」また「今後の販売状況に応じて、購入条件や購入可能台数を変更する可能性がございます」とのこと。公式の最新情報を確認することをおすすめします。
(文:多町野 望)