●あす26日(火)は天気ゆっくり下り坂 雲が増え一部弱い雨も●27日(水)は強雨に注意●週末にかけては日ざし戻り 一段と厳しい暑さに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 週明け25日(月)の県内は、日ざしが一段と力強さを増す一日となり、最高気温は萩で31度台、山口市内も30度に達するなど、県内では6日ぶりとなる真夏日を、県内5か所で観測しました。 一方で今週、この先は安定した晴天が続いていきません。今、日本の南から西の大陸方