●あす26日(火)は天気ゆっくり下り坂 雲が増え一部弱い雨も

●27日(水)は強雨に注意

●週末にかけては日ざし戻り 一段と厳しい暑さに

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週明け25日(月)の県内は、日ざしが一段と力強さを増す一日となり、最高気温は萩で31度台、山口市内も30度に達するなど、県内では6日ぶりとなる真夏日を、県内5か所で観測しました。





一方で今週、この先は安定した晴天が続いていきません。今、日本の南から西の大陸方面にかけて、長く前線が伸びる形となっている状況ですが、





あす26日(火)にかけては、前線が大陸方面で北に盛り上がり、前線の上では次第に低気圧も発生。この前線や低気圧が近づくことで、県内の天気は下り坂です。





あす26日(火)は九州方面から次第に天気が崩れ始めます。県内は、日中のうちはまだ大きな崩れはなさそうですが、次第に雲が厚みを増し、夕方から夜は少し雨がぱらつく所もあるかもしれません。





あさって27日(水)になると、前線や低気圧のまとまった雨雲が流れ込んで、丸一日、強弱を繰り返しながら雨が続くことになります。





木曜日も午前中までは雨が残りやすい、とみられますが、そのあとは、またしばらく日ざし十分の落ち着いた天気の日々、と見込んでいます。

しかしながら、日ざしが出ると暑さは一段と厳しくなります。今週末頃には、山口市内で最高気温が33度くらい…という、もう真夏そのもののような、いっそう体力を消耗する暑さを見込んでいます。



雨が降る時はしっかり降る、晴れる時は一段と暑さが厳しい…という天気や気温のメリハリが、いっそうクッキリ際立つ、そんな5月最後の一週間です。



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あす26日(火)まだ朝は明るい空の所が多いですが、日中は時間とともに雲が厚みを増していきそうです。夕方頃から雨がパラッと降る所もあり、お出かけの際は折りたたみ傘を用意しておくと安心です。

最高気温は30度に届く所はないものの、広く25度は軽く超える夏日で、昼間は少々蒸し暑く感じられるでしょう。





あさって27日(水)は低気圧や前線の通過で雨の一日。時折強く降ることもあるでしょう。

木曜日も午前中心に雨が残りやすいですが、金曜日以降はしばらく日ざしの多い日々が続きそうです。

日ざしが戻るとともに一段と暑さは厳しくなり、今週末、山口市内の最高気温は、もう真夏さながらの33度くらいまで上がる可能性があります。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

