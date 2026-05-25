【モデルプレス＝2026/05/25】現在放送中のドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（フジテレビ系／毎週月曜よる9時〜）で地上波連続ドラマ初主演を務める俳優・北村匠海。女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」では、「北村匠海が演じた中で好きな役は？」というテーマで読者アンケートを実施。トップ10を発表する。【写真】北村匠海「あんぱん」今田美桜とのキスシーン撮影は「深夜まで時間がかかった」◆「北