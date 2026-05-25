5月25日、B3の湘南ユナイテッドBCはチーム名の変更を発表。2026－27シーズンより『ウォルガ湘南』となることが公表された。 今回の発表に際し湘南は、クラブ公式サイトを通じて「名前は変わる。けれど、湘南で育ててきた想いとつながりは、変わらない。これまで湘南ユナイテッドBCを支えてくださったブースター、パートナー、地域の皆さまとともに積み重ねてきた歩みを土台に、