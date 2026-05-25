中日・金丸夢斗投手が２５日、ナゴヤ球場で調整した。交流戦が開幕する２６日からの楽天戦（バンテリンＤ）に先発。チームは連敗で今季最多の借金１５と低迷し、自身も２連敗中だが「もう新たな気持ちで、やっていくしかないと思うので」と、気持ちを切り替えた。１９日の阪神戦（倉敷）では、今季ワースト１０安打を浴びて５回４失点。４番の佐藤に本塁打を含む３安打を許したことも踏まえ「キーマンになる選手に流れを持って