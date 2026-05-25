5月25日、B1西地区の島根スサノオマジックは、上田隼輔と2026－27シーズンにおける選手契約継続を発表した。 熊本県出身で現在26歳の上田は、188センチ80キロのスモールフォワード。京都産業大学在籍中の2022年に富山グラウジーズに特別指定選手として入団し、2022－23シーズンからプロ選手契約を締結。2025年の夏からは長崎ヴェルカのユーススクールアドバイザ