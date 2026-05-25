「『重力ピエロ』が軒並みネット書店から消えてる」。今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島厩舎＝の歴史的勝利から一夜明けた２５日、作家・伊坂幸太郎さんの名作が爆売れする現象が起きている。オークス・Ｇ１でＪＲＡ女性騎手初のクラシック制覇を達成した相棒・ジュウリョクピエロ（栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）の馬名の由来となった一冊だ。「Ａｍａｚｏｎ」のオンライン書店のページでは２５日現在、在庫状況につい