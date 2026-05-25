ノーザンファームミックスセール事務局は、競走馬および繁殖牝馬のセリ市場「ノーザンミックスセール」を２０２６年より従来の１日開催から２日間開催へと規模を拡大し、１０月１９、２０日に行うと発表した。事務局は「近年の日本のサラブレッドは国内外で目覚ましい活躍を見せており、多くの馬主様からの需要が増加しています」と、２日間開催体制に移行する理由を説明。また、出身馬の活躍について「ロブチェンがホープフル