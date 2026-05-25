アイドルグループ「パラレルサイダー」を25年5月に卒業し、完全オーダーメイドブランド「うさぎ小屋」を立ち上げた、クリエーター夢月まゆが25日、SNSを更新し「私ごとではございますが、この度結婚したことをご報告させて頂きます」と結婚を報告した。お相手については「グループ卒業後、旧友であり、5年程通わせていただいていた美容師でもある方からアプローチをしていただき、彼の真摯な想いや人柄に少しずつ惹かれていきまし