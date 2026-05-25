アイドルグループ「パラレルサイダー」を25年5月に卒業し、完全オーダーメイドブランド「うさぎ小屋」を立ち上げた、クリエーター夢月まゆが25日、SNSを更新し「私ごとではございますが、この度結婚したことをご報告させて頂きます」と結婚を報告した。

お相手については「グループ卒業後、旧友であり、5年程通わせていただいていた美容師でもある方からアプローチをしていただき、彼の真摯な想いや人柄に少しずつ惹かれていきました」と、客として通っていた美容師だと説明。「新しいことに挑戦する私を、仕事面でも精神面でもいつも隣で支えてくれ、日々優しさをくれる人です。世間でいう“スピード婚”にはなりますが、これからも2人らしく歩んでいけたらと思っております」と、お相手から告白されてから、1年で結婚を決めたとつづった。

「旦那さんの投稿も、とっても素敵な言葉を書いてくれているのでよかったらのぞいてみてください」と促したお相手は、東京・渋谷区神宮前の美容室「BOOM BOX」店長の伊藤隆成氏で、プロフィルでは最年少でカットコンテストで2冠したことを明かしている。同氏はインスタグラムに、ウェディング姿で夢月と抱き合っている写真を投稿し「結婚しました！！」と報告。「心から尊敬できて、自分に足りない部分を全て支えてくれる方に出会うことが出来ました。人の良い所を見つけ続けられ、いつも素敵な考え方でそばに居てくれます。凄まじい思考と行動力で動き続けるまゆを一生サポートしてしていきます」と永遠の愛を誓った。そして「2人で好きな事も楽しい事も共に過ごして、苦手な部分を補い合いながら幸せに一生を遂げていきます！ 日頃お世話になっている皆様、どうか応援して見守って頂けるととても嬉しいです」と続けた。

夢月のSNSには「旦那様はまゆちゃんの行きつけの美容師さんでしたか！！！いつか美容師さんに髪の毛してもらいたいって思ってましたが、旦那様にして貰える世界線があるかもってことですね？！」などのコメントが寄せられた。