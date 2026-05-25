大阪府の公立中学生全員が受験する「中学生チャレンジテスト(以下、チャレンジテスト)」。教員の匙加減に左右される内申点の問題を解決するために導入された一斉テストだが、紆余曲折の末に、個人ではなく学校全体の学力によって評定が上下するという、理不尽な仕組みになってしまった。いわば「団体戦」ともいえるチャレンジテストだが、今となってはすっかり形骸化してしまったという。関係者の取材をもとに実態をみていこう。【