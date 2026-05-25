歌舞伎はもちろんドラマ、映画と多方面に活躍する中村獅童(53)が、26日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」(月～金、後1・00)に出演する。 【写真】おそろいのスーツ姿の陽喜と夏幹が可愛すぎる♡驚くほど獅童に激似の子どもたち 祖父は歌舞伎の名女形、三代目中村時蔵さんだったが、父は早くに歌舞伎俳優をやめ会社員になってしまったため、親戚はたくさんいても「歌舞伎界の御曹司」ではなかった。その