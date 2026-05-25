6人組グループ・SixTONESのジェシーが、25日放送の日本テレビ系『有吉ゼミ』（後7：00〜後9：00）内「ジェシーの月曜大工」に出演する。【番組カット】子どもたちがうれしそう！リフォーム後の様子ジェシーが向かったのは、リズムネタで話題のピン芸人・篠宮暁の自宅。現在、築30年の賃貸2LDKに4人で暮らしている。小学6年生のとのくんと4年生のゆのちゃんは子ども部屋がなく、普段はリビングで勉強しているという。しかし、斜