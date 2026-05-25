SixTONESジェシー、築30年の賃貸2LDKを大改造 総作業時間40時間超
6人組グループ・SixTONESのジェシーが、25日放送の日本テレビ系『有吉ゼミ』（後7：00〜後9：00）内「ジェシーの月曜大工」に出演する。
【番組カット】子どもたちがうれしそう！リフォーム後の様子
ジェシーが向かったのは、リズムネタで話題のピン芸人・篠宮暁の自宅。現在、築30年の賃貸2LDKに4人で暮らしている。小学6年生のとのくんと4年生のゆのちゃんは子ども部屋がなく、普段はリビングで勉強しているという。しかし、斜めの壁が特徴的な特殊な間取りのため、スペースがうまく使えず悩んでいた。
さらに、妻からは「ロンハーマンみたいなカリフォルニア風の部屋にしたい」というオーダーも。ジェシーは、特殊な間取りを生かし“2人の子どもそれぞれが勉強に集中できる空間”と“オシャレなカリフォルニアスタイル”を両立させる超難題の大改造に挑む。
ジェシー自ら溶接して作り上げるラウンドテーブルや、ビンテージ感あふれる化粧梁など、プロ顔負けのDIY技術も続々登場。作業日数5日間、総作業時間40時間超の中、果たして、特殊な間取りのリビングはどのように生まれ変わるのか。完成した部屋を見た家族は、「帰るのが楽しみになる」と大感激する。
今回の依頼で最も難しかったのが、限られたリビング空間の中に、子どもたちそれぞれの勉強スペースを確保すること。ゆのちゃんからは「1人部屋が欲しい！」という強い希望があった。そこでジェシーは、部屋の斜め壁に注目。数々の大胆なアイデアを思いつく。完成した個室風ブースを見たゆのちゃんは大喜び！ ジェシーも「僕が一番好きな場所」と自信を見せる。
一方、中学受験を控える、とのくんからは“教材を広げられる広い机が欲しい”という要望があった。ジェシーは、驚くほどのわずかなスペースを活用し、横幅2メートルの巨大勉強カウンターを制作。収納付きの引き出しや本棚も備え付け、さらに壁にはマグネットが付く特殊仕様を採用した。テスト範囲のプリントやメモを貼れる便利な仕掛けに、篠宮も「めっちゃ便利！」と驚く。とのくんも「いちいち片付けなくて済む」と大満足の様子を見せる。
妻の希望だった“カリフォルニア風リビング”作りにもジェシーのこだわりが詰まっている。白い古木風の床に加え、天井はビンテージ感漂うデザインにチェンジ。さらに、格子状のテレビ台や、生活感を隠せる収納付きラウンドテーブルなど、オシャレで機能的な家具も続々完成する。賃貸とは思えないほど大変身した空間に、家族全員が大感動する。
【番組カット】子どもたちがうれしそう！リフォーム後の様子
ジェシーが向かったのは、リズムネタで話題のピン芸人・篠宮暁の自宅。現在、築30年の賃貸2LDKに4人で暮らしている。小学6年生のとのくんと4年生のゆのちゃんは子ども部屋がなく、普段はリビングで勉強しているという。しかし、斜めの壁が特徴的な特殊な間取りのため、スペースがうまく使えず悩んでいた。
ジェシー自ら溶接して作り上げるラウンドテーブルや、ビンテージ感あふれる化粧梁など、プロ顔負けのDIY技術も続々登場。作業日数5日間、総作業時間40時間超の中、果たして、特殊な間取りのリビングはどのように生まれ変わるのか。完成した部屋を見た家族は、「帰るのが楽しみになる」と大感激する。
今回の依頼で最も難しかったのが、限られたリビング空間の中に、子どもたちそれぞれの勉強スペースを確保すること。ゆのちゃんからは「1人部屋が欲しい！」という強い希望があった。そこでジェシーは、部屋の斜め壁に注目。数々の大胆なアイデアを思いつく。完成した個室風ブースを見たゆのちゃんは大喜び！ ジェシーも「僕が一番好きな場所」と自信を見せる。
一方、中学受験を控える、とのくんからは“教材を広げられる広い机が欲しい”という要望があった。ジェシーは、驚くほどのわずかなスペースを活用し、横幅2メートルの巨大勉強カウンターを制作。収納付きの引き出しや本棚も備え付け、さらに壁にはマグネットが付く特殊仕様を採用した。テスト範囲のプリントやメモを貼れる便利な仕掛けに、篠宮も「めっちゃ便利！」と驚く。とのくんも「いちいち片付けなくて済む」と大満足の様子を見せる。
妻の希望だった“カリフォルニア風リビング”作りにもジェシーのこだわりが詰まっている。白い古木風の床に加え、天井はビンテージ感漂うデザインにチェンジ。さらに、格子状のテレビ台や、生活感を隠せる収納付きラウンドテーブルなど、オシャレで機能的な家具も続々完成する。賃貸とは思えないほど大変身した空間に、家族全員が大感動する。