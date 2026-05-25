◇セ・リーグ広島5―3中日（2026年5月24日バンテリンドーム）広島の菊池が2号2ランで流れを呼び込んだ。0―3の6回1死一塁から、高橋宏の152キロを左中間席に突き刺した。「カウントも（2―1）で、思い切っていってもいいかなというところだった。割り切りが良かった」。ベテランの一撃から、この回5点を奪って逆転に成功。新井監督も「キクのホームランが火をつけてくれた」と称えた。7回の第4打席には、メヒアから中